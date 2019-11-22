ИАЦ «Альпари»: Европа готова к газовой войне

На 24-м Международном саммите по газу в Париже представителями консалтинговой компании Cedigaz опубликовали данные по запасам голубого топлива. Из них следует, что страны Европейского союза накопили беспрецедентное количество стратегического ресурса. Европейские подземные хранилища заполнены на 96%, это абсолютный рекорд. Кроме того, в текущем году импорт сжиженного природного газа в ЕС достиг отметки 30 млн тонн, то есть вырос сразу на 80%.

Если говорить конкретно по странам, то Франция, Испания и Италия увеличили закупки на 50-75%, а Великобритания, Нидерланды и Греция вообще закупили сразу в три раза больше топлива, чем годом ранее. Данные цифры объясняются достаточно просто. Киев сделал европейский выбор, но, как и, например, Варшава, управляется не из Брюсселя, а из Вашингтона. Правда, кого там слушаться, точной ясности нет. В общем, Европа подготовилась, по всей видимости, к решающей и последней российско-украинской газовой войне.

«Турецкий поток» готов, со сроками «Северного потока-2» точной ясности нет, но ясно, что трубопровод заработает в 2020 году. В принципе, с точки зрения экономики «Газпром» может сохранить транзит через Украину в 10 млрд кубометров, а это более чем в 10 раз меньше, чем в старые добрые времена. Естественно, Украине выгодно подписать контракт с «Газпромом» о прямых поставках, скидка в 25% выглядит очень привлекательно. Однако для этого надо отказаться от финансовых требованияй к «Газпрому» в судах, которые превышают $22 млрд. Вероятно, Украина от судебных претензий не откажется и полностью потеряет транзит.

Сухой остаток: потеря Украиной $2-3 млрд транзитных денег в год. Головная боль, которую получит «Газпром» в судах. Но на выходе пшик. Украина в судебной войне повторит судьбу «Юкоса» и фирмы Noga.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»