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ИАЦ «Альпари»: К пятнице инвесторы устали покупать

22 ноября 2019

Российский рынок акций в пятницу устал от колебаний и консолидируется. Инвесторы не спешат продавать, надеясь, по всей видимости, на результативные выходные в плане переговоров США и Китая по торговому соглашению. Индекс МосБиржи завис около 2942 пунктов, новая неделя может начаться в границах 2930-2955 пунктов. Индекс РТС выглядит невнятно и закрепляется вблизи 1455 пунктов.

На площадках могут «выстреливать» отдельные корпоративные идеи, но чего-то конкретного в настроениях все-таки нет.

В фаворитах вечернего спроса бумаги МосБиржи, здесь обновляются максимумы в области 106,35 руб., и это, похоже, не предел спроса. Целью может выступить область 110 руб.

Бумаги «Газпрома» чуть снижаются, но от области 250 руб. может проявиться новая волна спроса к уровню 265 руб.

Рублевым парам скучно, здесь уверенная и неинтересная консолидация в очень узких коридорах. Доллар США стабилен возле 63,70 руб., краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 63,65-64,15. Евро остановился в снижении около 70,44 руб., может пока оставаться в границах 70,25-70,75 руб. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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