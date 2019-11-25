ИАЦ «Альпари»: На азербайджанской сделке акции «МТС» прибавили более чем 3%

Фаворитами сегодня выступают акции «МТС», которые прибавляют более, чем 3%. Рублевый индекс МосБиржи в плюсе лишь на 0,4%. Совет директоров «МТС» принял решение рекомендовать утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 руб. на одну обыкновенную акцию на общую сумму 26,48 млрд руб., принимая во внимание финансовые результаты «МТС» за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже украинских активов. Совет директоров «МТС» рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года – дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов.

«МТС» и Telco Solutions and Investments, подконтрольная азербайджанскому оператору Bakcell, подписали соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса «МТС» на Украине. В рамках соглашения, «МТС» через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. продают 100% долю в компании Preludium BV, единственном акционере ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время.

Мы положительно оцениваем сделку, Украина не самая комфортная для российского бизнеса страна, а дивиденды явно не будут лишними. Распределение кэша в виде дивидендов также говорит о высоком уровне корпоративного управления в российском сотовом операторе. При этом рынок телекоммуникаций Украины остается привлекательным. Европейские технологии и рост реальных частных доходов не заставят себя долго ждать.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»