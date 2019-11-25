ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2940-2970 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в плюсе. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2940-2970 пунктов. Фаворитами выступают акции «МТС», которые растут более чем 3%. Нефть сорта Brent торгуется по $63,71 за баррель, прибавляя 0,50%. Российский рубль также в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,6-63,9, евро/рубль – 70,2-70,5. Евро/доллар – 1,103.

Совет директоров «МТС» принял решение рекомендовать утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 руб. на одну обыкновенную акцию на общую сумму 26,48 млрд руб., принимая во внимание финансовые результаты «МТС» за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже украинских активов. Совет директоров «МТС» рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года – дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов. «МТС» и Telco Solutions and Investments, подконтрольная азербайджанскому оператору Bakcell, подписали соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса «МТС» на Украине.

В рамках соглашения, «МТС» через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. продают 100% долю в компании Preludium BV, единственном акционере ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время. Мы положительно оцениваем сделку, Украина не самая комфортная для российского бизнеса страна, а дивиденды явно не будут лишними. Распределение кэша в виде дивидендов также говорит о высоком уровне корпоративного управления в российском сотовом операторе.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»