ИАЦ «Альпари»: Рынок без динамики и настроен на нейтральное начало торгов

В пятницу нефтяные котировки в течение дня обновили максимум со второй половины сентября, однако завершили день незначительным снижением. Торги стартовали с отметки $62,7 за баррель марки Brent. Перед началом американской сессии цена достигла отметки $63,3 – максимум с 24 сентября. Однако затем цена быстро скорректировалась к $62,0 и завершила день вблизи $62,6, чуть ниже цены открытия. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на три единицы, до 671 штуки, и это оказало вечером некоторую поддержку нефтяным ценам. В ночь на понедельник цена черного золота успела снизиться до $62,3 за бочку, затем вернулась к $62,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,0-63,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,6-68,7.

В пятницу большинство основных западных фондовых индексов умеренно выросло. На этом благоприятном фоне немного подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,17%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос меньше, на 0,05%. Среди лидеров роста – «МосБиржа» (+2,41%) и «Сургут» (+1,86%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,39%. Утром понедельника рынки стран АТР дружно росли на 0,2-1,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 119 п., на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Уверенный рост азиатских площадок задает благоприятный фон перед открытием торгов российскими акциями, торги могут начаться в «зеленой» зоне. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2920-2975 пунктов, по индексу РТС — 1440-1470 пунктов. Сегодня «ФосАгро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал, «МТС» представит новую стратегию развития до 2023 года.

Валюты в пятницу изменились к рублю незначительно и при этом разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,8700 руб. (+15 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,4150 руб. (-0,25 коп.) Такая динамика связана со снижением валютной пары EUR/USD с 1,1060 до 1,1020. Отсутствие выраженной динамики с утра на рынке нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи уровней закрытия пятницы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,2-64,5 руб., для европейской валюты — 69,7-71,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»