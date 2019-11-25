ИАЦ «Альпари»: Сегодня при открытии торгов рубль может снова попробовать укрепиться

В пятницу, 22 ноября, рубль снова поменял мнение и перестал укрепляться. К закрытию пятничных торгов курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15 коп. (+0,24%), до 63,87 руб. А курс евро так и не смог определиться с направлением и к закрытию торгов не изменился, затормозившись на уровне в 70,42 руб.

Президент США Дональд Трамп в течение пятницы вводил финансовые рынки в заблуждение относительно будущего торгового соглашения США и Китая. В частности, в интервью телеканалу Fox News он заявил, что ему «не нравится» предложение китайского лидера Си Цзиньпина о заключении взаимовыгодной торговой сделки двух стран. По словам Трампа, он в телефонном разговоре уже предупредил главу Китая о том, что «эта сделка не может быть равноправной», намекнув, таким образом, что она может быть заключена только на условиях президента США.

Об ответной реакции Си Цзиньпина Трамп ничего не сообщил, однако вечером в пятницу стало известной, что Народный Банк Китая понизил официальный курс юаня до 7,0397 юаня за доллар, что стало минимумом с начала месяца и негативно сказалось на курсах валют развивающихся стран. Тем не менее, в пятницу Трамп также утверждал, что переговоры с Китаем по заключению торговой сделки «идут хорошо».

Цена нефти сорта Brent в Лондоне в пятницу понизилась после двухдневного ралли на 0,35%, до $62,54 за баррель, на противоречивой информации от президента США о будущем торговой сделки с Китаем. А сегодня с открытия торгов цена Brent повышается на 0,14%.

Сегодня при открытии торгов рубль может снова попробовать укрепиться. Наш прогноз по курсу доллара в 63,5-64,5 руб. и прогноз по курсу евро в 70-71 руб. пока остаются без изменений.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»