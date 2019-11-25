ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - «Яндекс» трубит победу, а у производителей труб всё не так хорошо

За неделю с 18 по 25 ноября российский фондовый рынок нашёл в себе силы остановить падение, однако на новое мощное ралли сил уже не хватило. Как результат, индекс МосБиржи вырос на 0,44%, до 2947,68 пункта, а индекс РТС смог прибавить только 0,41% и подняться до 1455,42 пункта.

В свою очередь цена североморской нефти Brent идёт абсолютно своим путём, и на прошлой неделе упала на 0,3%, до $62,54 за баррель. У мировых фондовых рынков пока нет уверенности в заключении торговой сделки между США и Китаем. Ситуацию сглаживает сезон отчётности и позитивные корпоративные новости. Нефтегазовые акции, за исключением «Газпрома», успешно разместившего на бирже казначейские акции, хотя и с дисконтом к рынку, за неделю подешевели, а рост рынка происходил в технологическом секторе.

Так, абсолютным лидером роста недели стали акции «Яндекса». Рост этих бумаг за неделю составил 13%, бумаги подорожали до 2566,2 руб., почти достигнув нашей целевой цены. Это связано с достаточно оптимальной реформой корпоративного управления в компании, позволяющей учесть интересы и миноритарных акционеров, и контролирующих владельцев, и государства. А в условиях усиления государственного контроля за интернетом и компаниями с иностранными владельцами компромисс с государством никакой компании не помешает. Кроме того, существенную поддержку росту акций «Яндекса» оказало и объявление о начале программы обратного выкупа акций с рынка на сумму $300 млн. Наша целевая цена акции «Яндекса» составляет 2600 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Ярко выраженных аутсайдеров рынка на прошлой неделе не было, однако можно отметить, что достаточно сильно по сравнению со многими другими акциями подешевели акции «Трубной металлургической компании», потерявшие за неделю 3,2% стоимости и подешевевшие до 52,34 руб. за акцию. В основном падение могло быть вызвано разочаровывающими финансовыми результатами «ТМК» по МСФО за третий квартал 2019 года. За третий квартал 2019 года выручка «ТМК» в годовом исчислении упала на 16%, до $1,102 млрд, хотя рынок ожидал снижения только на 11%, до $1,16 млрд. EBITDA группы «ТМК» упала за третий квартал в годовом выражении на 29%, до $139 млн, хотя рынок ожидал её снижения не более чем на 21%. Результаты ухудшились на фоне уменьшения спроса на трубы на мировом рынке из-за снижения цен на нефть и газ. Наша целевая цена акции «ТМК» составляет 58 руб., в годовом горизонте мы рекомендуем «покупать» эти бумаги в ожидании улучшения показателей рынка труб.

На этой неделе мы ожидаем, что индекс РТС будет колебаться в интервале 1430-1480 пунктов, а индекс МосБиржи по-прежнему останется в интервале 2920-2970 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»