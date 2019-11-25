ИАЦ «Альпари»: Казахстан – заслуженный лидер среди стран СНГ

Всемирный Банк опубликовал интересные, но, в принципе, ожидаемые цифры. В рейтинге стран по уровню валового внутреннего продукта на душу населения, паритет покупательной способности, в 2018 году лидером из стран СНГ стал Казахстан, заняв 54-е место. Главное отличие ВВП на душу населения по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу населения заключается в том, что в первом случае учитывается стоимость жизни в оцениваемой стране, а паритет покупательной способности существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.

Страны СНГ расположились следующим образом: Казахстан – $27,8 тыс. (54-е место), Россия – $27,1 тыс. (56-е место), Беларусь – $19,9 тыс. (70-е место), Туркменистан – $19,2 тыс. (74-е место), Азербайджан – $18,0 тыс. (78-е место), Грузия – $11,4 тыс. (107-е место), Армения – $10,3 тыс. (114-е место), Украина – $9,2 тыс. (117-е место), Узбекистан – $7,0 тыс. (131-е место), Кыргызстан – $3,8 тыс. (152-е место), Таджикистан – $3,8 тыс. (157-е место).

СССР нет уже почти тридцать лет и можно подвести некоторые итоги рыночных и не совсем рыночных реформ на постсоветском пространстве. Данный рейтинг, с нашей точки зрения, представляет достаточно точную оценку уровня жизни постсоветских стран и их место в глобальной экономики. Хотя цифра Туркменистана нам кажется немного завышенной.

Отметим, что лидерами являются страны, образующие ядро Евразийского Союза: РК, РФ и РБ. Это к вопросу введения единой евразийской валюты. При этом экономика Казахстана является намного более либеральной, чем чиновничий капитализм Владимира Путина или рыночный социализм Александра Лукашенко. Вопрос, конечно, как поделен пирог: социальное неравенство, доля зарплат в ВВП и т.д. Но это тема для отдельного исследования.

Ну и, конечно, для России всегда была очень актуальна проблема распределения доходов от экспорта нефти и газа. Различные популисты и представители коммунистической партии предлагали скромные выплаты на личные счета. Однако действующий вариант, когда на фондовой бирже котируются акции всех сырьевых компаний и любой гражданин их может купить, нам кажется более предпочтительным.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»