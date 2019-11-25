ИК «Фридом Финанс»: S&P500 попытается закрепиться выше 3100 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок 22 ноября закрылся небольшим ростом, проведя маловыразительные торги. S&P500 прибавил 0,22%, добравшись до 3110 пунктов. Финансовые компании и производители дискреционных товаров показали наилучший рост, тогда как сектора недвижимости и энергетики упали.

Вашингтон и Пекин дали позитивные комментарии относительно предварительного соглашения о взаимной торговле. Успешные данные, характеризующие состояние американской экономики, ослабили беспокойство инвесторов. В то же время президент Трамп, признавший, что переговоры продвигаются хорошо и близятся к соглашению, высказал мнение, что сделка не должна быть равной и должна благоприятствовать США в силу отсутствия баланса в торговом сальдо.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня в зеленой зоне в надежде на прогресс в американо-китайских торговых переговорах. Инвесторы позитивно реагируют на решение Китая ужесточить наказание за нарушения в области прав интеллектуальной собственности. Вопросы защиты интеллектуальной собственности одни из ключевых в диалоге между США и КНР. Так что упомянутые поправки в китайское законодательство могут свидетельствовать о готовности Пекина идти на уступки, что увеличивает шансы на заключение внешнеторгового соглашения.

Азиатские фондовые индексы торгуются на положительной территории. Японский Nikkei и шанхайский CSI 300 прибавили по 0,7%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,5% на фоне победы демократических сил на местных выборах. Европейские площадки открылись ростом на 0,5%.

Спрос на безопасные активы умеренный. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,80%. Золото снижается к $1450 за унцию. Нефть марки Brent торгуется у $63,5 за баррель, без существенных изменений. Таким образом, аппетит к риску присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии попытается подняться и закрепиться выше 3100 пунктов.

Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, но, учитывая, что ситуация в экономике не продемонстрировала значительных изменений со времени его последнего появления на публике, ожидать сенсаций не приходится. Скорее всего, Пауэлл сохранит осторожно оптимистичный настрой в отношении состояния экономики и подтвердит намерение взять паузу в снижении ставки.

После закрытия основной сессии за квартал отчитается производитель одежды PVH. Консенсус предполагает рост выручки благодаря высокому спросу на продукты основных брендов компании Calvin Klein и Tommy Hilfiger в Европе. Однако EPS, как прогнозируется, упадет на 6%. Главными вопросами для инвесторов будет влияние на бизнес компании протестов в Гонконге и туристического трафика в США.

Техническая картина по S&P500 выглядит смешанной, что осложняет перспективы роста. Индекс больше не показывает признаков перекупленности по RSI. В то же время индикатор MACD посылает негативные сигналы, что может говорить о слабеющем моменте. Это означает, что коррекция может возобновиться. Потенциальными уровнями поддержки выступают отметки 3070 и 3025 пунктов. В случае тестирования и успешного удержания этих уровней индекс способен показать более уверенную позитивную динамику.

В поле зрения

26 ноября выйдет отчетность Best Buy, способная положительно отразиться на акциях компании. Консенсус предполагает рост выручки на 1% и повышение EPS почти на 12%. Компания предпринимает усилия для борьбы с негативным влиянием импортных тарифов через снижение зависимости своих затрат от китайских поставщиков, что благоприятно для маржинальности. Кроме того, высокий спрос на новые модели iPhone может позволить компании представить сильный прогноз на следующий квартал. Инвесторы будут внимательно следить за ожиданиями менеджмента от праздничного сезона продаж. Уверенное состояние американских потребителей может позитивно сказаться на результатах компании.

Акции Expedia показывают признаки восстановления после резкого падения на отчете за третий квартал, что указывает на возможность отскока бумаг вверх в связи с чрезмерной негативной реакцией. Несмотря на сложности конкуренции с Booking и давление на бизнес международного сегмента под влиянием Brexit, спрос на услуги компании устойчиво растет. Expedia продолжает консолидацию операций, что позитивно сказывается на эффективности и прибыльности. Увеличение программы выкупа акций во втором полугодии при отсутствии роста капитальных затрат может положительно сказаться на цене акций. После публикации квартального отчета котировки Expedia упали больше чем на 40%, что говорит о возможной перепроданности бумаг. С технической точки зрения в акциях наблюдается «бычья» дивергенция по индексу RSI, который не обновлял минимумы при новых ценовых низах. Это может означать скорый технический отскок.

Повышение вероятности коррекции после достижения новых максимумов по индексу S&P500 заставляет обратить внимание на сектора, которые могут быть меньше подвержены рисками падения в силу контрциклической природы бизнеса. С начала октября наблюдается настоящее ралли в секторе здравоохранения, которое может продлиться, учитывая относительную фундаментальную дешевизну бумаг сектора, связанную с политическими рисками регулирования. Привлекательными в условиях спроса на сектор здравоохранения выглядят акции Eli Lilly's. Компания, в отличие от других крупных конкурентов, отчиталась за третий квартал лучше ожиданий. При этом бурного роста котировок LLY в последний месяц не было, что указывает на сохранение в них апсайда. Технически бумага преодолела 200-дневную среднюю, что может выступать сигналом к покупке.