ИАЦ "Альпари": Рынку срочно требуется драйвер

На российском фондовом рынке сегодня в большинстве были покупатели, но их немногочисленное количество особого оптимизма и не внушило. Новостной поток нейтрален, и инвесторы так и не дождались пока главного: США и Китай ни на миллиметр не продвинулись в торговых переговорах. Это значит, что режим ожидания сохраняется в силе, а потому активность «быков» весьма и весьма ограничена.

Индекс МосБиржи при таком раскладе консолидируется около 2954 пунктов и может провести ближайшие вторник в пределах 2940-2965 пунктов. Индекс РТС завтра будет стабилен возле 1454 пунктов, поскольку валютной качки нет совсем.

Среди лидеров спроса в понедельник фигурируют акции «Россетей». Здесь реализуется очередная попытка выбраться из «боковика» 1,1608-1,2255 руб., но для того, чтобы этот импульс стал полностью успешным, нужен пробой 1,2125 и закрепление выше.

В бумагах «Магнита», похоже, разворачивается новая волна снижения - продажи тут идут четвертый день подряд. В области 3230 руб. «медведи» могут и остановиться, но если нет, целью продаж далее станет рубеж 3200 руб.

Рублевые пары сегодня выглядят скучно и, откровенно говоря, тут давным-давно не случалось ничего примечательного. Доллар США по-прежнему торгуется в непосредственной близости от 64,00 руб., на этом уровне от пока и останется завтра. Евро/рубль балансирует возле 70,50 руб., незначительно отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Здесь без внешнего катализатора активных колебаний не случится.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»