Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода
26 ноября 2019
Доводим до Вашего сведения, что сегодня Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по четвертому купону биржевых облигаций серии БО-22 в объеме 203 050 000 рублей.
Параметры выпуска серии БО-22 — ISIN: RU000A0ZYGB6, идентификационный номер: 4B022201326В от 06.02.2014, объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 23.11.2017, дата погашения — 04.12.2032. Дата начала четвертого купонного периода — 26.05.2019, дата окончания — 25.11.2019, текущая ставка купона — 8,10%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.
Купонный доход по выпуску выплачен в срок и в полном объеме.
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