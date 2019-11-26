ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, возросли риски уйти под 1,10

В понедельник, 25 ноября, торги по евро завершились снижением на пять пунктов. Единую валюту к 1,10 придавил «британец» через кросс-пару евро/фунт. По итогам дня пара фунт/доллар повысилась на 70 пунктов (четыре знака после запятой). Основным фактором поддержки «британца» являются позитивные новости на тему грядущих парламентских выборов. Согласно опросам, консерваторы уверено лидируют, что снижает будущую неопределенность.

Экономический календарь был скудным для понедельника, поэтому консолидация переместилась с 1,1023 на 1,1010. Ожидания по движению «понедельник против пятницы» не оправдались. Американо-китайские отношения улучшили рыночные настроения на фондовых рынках и в парах с рисковыми активами. «Бычий» настрой не изменил техническую картину по паре евро/доллар. Она осталась «медвежьей».

Как быть в такой ситуации? Если не понимаешь, что происходит на рынке, тогда снижай риск на сделку, либо жди другой рыночной ситуации.

Так как стохастик на часовом таймфрейме находится сверху, то рискну рассмотреть падение до 1,0990 — нижней линии канала.

12:30 мск Британия опубликует данные об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за октябрь.

16:30 мск США сообщат данные по внешней торговле товарами за октябрь.

17:00 мск США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь.

21:00 мск США представят индикатор потребительской уверенности за ноябрь и производственный индекс ФРС Ричмонда за ноябрь, а также заявят об изменении объема продаж новостроек за октябрь.

23:00 мск в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности РБНЗ.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»