«Открытие»: Рынок больше настроен на позитив, чем на разочарования

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

По итогам торгов 25 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,26%, до 2955,32 п., а индекс РТС снизился на 0,05%, до 1454,63 п. Внешний фон способствовал тому, чтобы отечественный рынок мог подрасти. Однако сильное повышение относительно начала года заставляет участников торгов проявлять осторожность. Акции «Газпрома» (+1,27%) игнорировали новости о подготовке очередных американских ограничений по проекту «Северный поток 2», так как на этапе завершения подобные действия вызовут только раздражение у европейских партнёров газовой компании. МТС (+1,1%) объявила о продаже своего украинского бизнеса за $734 млн и о планируемых специальных дивидендах в размере 13,25 рублей на акцию. Цена продажи кажется достаточно низкой, но с учётом рискованной среды сделку можно считать удачной. Дружно подрастали бумаги дочерних компаний «Россети» на ожиданиях увеличения дивидендов: «МРСК Урала» (+3,39%), ФСК ЕЭС (+2,57%), «МРСК Центр» (+2,24%), «Россети» (+2,17%). Новости о прогрессе переговоров США и КНР по торговым вопросам негативно сказались на акциях золотодобывающих компаний: «Полюс» (-1,96%), Polymetal (-0,27%). Слабым смотрелся сектор нефтедобычи, а вот сталевары, напротив, позитивно реагировали на внешний фон. Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущей неделей. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,224 млрд рублей.

День для рубля оказался неудачным на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. Статистика по США явно лучше, чем в Европе, да и торговую войну американская экономика переносит легче, чем многие другие экономики. Соответственно, ожидания по поводу низких ставок не столь низкие. На текущей неделе рубль ещё будет получать поддержку налогового периода и размещения ОФЗ, но в декабре давление на него может усилиться на фоне традиционного роста ликвидности в банковской системе. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,11% до 63,94, а евро на 0,02% до 70,43.

Американские индексы обновили очередные исторические максимумы. Больших новостей в рамках торговой сессии не было, но инвесторы вполне охотно реагировали на новости прошедших выходных. Советник по национальной безопасности администрации Д. Трампа Р. О’Брайан заявил о возможности заключения сделки с Китаем до конца года. Меж тем, сам Китай повысил ответственность за нарушение интеллектуальных прав, что многие расценили в качестве выполнения американской части требований для заключения первой фазы торгового соглашения. Брокерские компании Charles Schwab Corp. (+2,3%) и TD Ameritrade (+7,58%) объявили, что сделка по покупке TD Ameritrade пройдёт за счёт оплаты акциями $26 млрд. Uber Technologies Inc. (-1,51%) лишилась лицензии на работу в Лондоне. В целом, рынок больше настроен на позитивные ожидания, чем на разочарования, хотя можно отметить увеличение негативных прогнозов уже на 2020 год. По итогам дня DJIA вырос на 0,68% до 28066,47 п., а S&P 500 на 0,75% до 3133,64 п.

Событием в Азии стало размещение акций Alibaba в Гонконге, где они подорожали на 7% в первый день торгов. Кроме того, ночью состоялся очередной телефонный разговор переговорщиков США и Китая. Об этом сообщило Министерство торговли Китая. Ночью также состоялось выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла в Род-Айленде. В рамках дискуссии круглого стола он подчеркнул, что в условиях низкой инфляции более высокие ставки могут долго оставаться невостребованными. Даже при безработице на минимальном уровне за 50 лет остаётся всё ещё много пространства для роста заработных плат и занятости американцев. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23398,52 п. (+0,45%), Hang Seng - 26956,68 п. (-0,13%), Shanghai Composite - 2906,93 п. (+0,03%).

Нефть оставалась на достигнутых уровнях. Новости об очередных телефонных переговорах США и Китая намекают рынкам о том, что стороны всё же двигаются в сторону заключения первой фазы торговой сделки. Однако китайская пресса всё же отмечает, что вопрос отмены американских импортных пошлин остаётся нерешённым. Другой темой для рынков является грядущая 5 декабря встреча OPEC+. Однако, как отмечают в Morgan Stanley, соглашение по ограничению добычи, скорее всего, будет продлено до середины 2020 года. Ещё одним индикатором снижения напряжённости является золото, которое уже стремится к отметке $1450 за тройскую унцию. К 9:00 мск Brent - $62,55 (-0,11%), WTI - $57,94 (-0,12%), Золото - $1455,8 (-0,08%), Медь - $5824,63 (-0,21%), Никель - $14480 (+0,00%).

Индекс доллара торговался без изменений на уровне 98,32 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,77% по сравнению с 1,76% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,101 (+0,02%), GBP-USD - $1,289 (-0,04%), USD-JPY – 108,96 (+0,06%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

10:00 мск индекс потребительского климата Германии (Gfk);

12:05 мск выступает управляющий Резервного Банка Австралии Лоуи;

16:30 мск товарные запасы в розничной торговле и корпоративные доходы в США;

17:00 мск цены на жильё в США;

18:00 мск индекс потребительского доверия Conference Board США и продажи нового жилья;

21:00 мск выступает представитель ФРС Л. Брейнард.

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. США и Китай, похоже, увеличивают интенсивность переговоров, чтобы финализировать первую фазу торгового соглашения до конца года. Для рынков это является позитивом, так как повышает перспективы завершения торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Соответственно, секторы металлургии и нефтедобычи могут пользоваться повышенным вниманием инвесторов на фоне снижения рисков падения сырьевого спроса. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность ЛУКОЙЛ за III квартал.