ИАЦ «Альпари»: На текущий момент в конъюнктуре нет ничего, что бы заинтересовало участников торгов

Рублевые пары накануне примечательной динамики не продемонстрировали, но и оснований для активности не было. Доллар США закрыл сессию понедельника на уровне 63,94 руб. (+0,11%). Евро поднялся чисто символически, на 0,02%, до 70,43 руб.

Сегодняшние торги для американской валюты могут состояться в пределах 63,80-64,15 руб., особенных поводов для продажи «гринбека» нет, скорее, даже наоборот. США и Китай обсудили по телефону общие черты первой фазы торгового соглашения, но здесь опять ничего конкретного — те же круги по воде, что и ранее.

Нефть Brent утром теряет в цене, оставляя рубль без опоры. Пара EUR/USD все так же топчется около 1,1020, не подавая инвесторам ровным счетом никаких сигналов. На таком фоне доллар к рублю будет, скорее, символически укрепляться, чем наоборот.

Для пары евро/рубль вероятный коридор колебаний на вторник составляет 70,25-70,75. Он выглядит довольно широким, хотя волатильности именно сегодня не ожидается.

На текущий момент в конъюнктуре нет ничего, что бы заинтересовало участников торгов и могло бы привнести каплю активности в это ноябрьское болото.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»