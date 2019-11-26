ПСБ: Внешний фон способен подтолкнуть индекс МосБиржи к росту в середину диапазона 2950-3000 пунктов.

Укороченная торговая неделя в связи с праздниками в США и отсутствие значимой макроэкономической статистики заставляют глобальных инвесторов еще пристальнее следить за развитием ситуацией вокруг торгового соглашения между США и Китаем.

Так, благодаря очередным позитивным сообщениям по этой теме вчера мировые рынки смогли продемонстрировать рост. Помимо информации о готовности КНР повысить штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности рыночный сантимент улучшили и очередные конструктивные телефонные переговоры между представителями двух стран. На этом фоне всем трем ключевым американским индексам удалось в очередной раз обновить исторические максимумы, поддержку оказала и M&A активность, поддержавшая котировки отдельных компаний.

Поворотным моментом для мировых рынков может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы в размере $160 млрд. долл. на китайские товары (детские игрушки, компьютеры), но последние сообщения в СМИ свидетельствуют о смягчении позиции США и вероятной отсрочке. В целом, инвесторы настроены оптимистично, верят в подписание торгового соглашения и продолжение роста фондовых рынков. В частности, сегодня об этом сигнализирует рост фьючерсов на индекс S&P 500 и слабо-позитивная динамика азиатских площадок. Правда, также стоит учитывать, что серьезным сдерживающим фактором для торговых переговоров остается ситуация в Гонконге.

В последнюю неделю ноября для российского индекса будет значимым продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности. Уже сегодня свои финансовые результаты представит Лукойл, которые с учетом его доли в индексе МосБиржи интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку). Также складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон способен подтолкнуть индекс МосБиржи к росту в середину диапазона 2950-3000 пунктов.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк