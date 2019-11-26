ИК «Фридом Финанс»: Прогноз по индексу Мосбиржи 2930-2960 п.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции Qiwi plc (+3,11%). Лидерами снижения стали акции Полюса (-1,96%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.

Акционеры могут продать 37% акций Qiwi plc. Компания опубликовала проспект о продаже крупными акционерами 23,426 млн акций, что соответствует около 37% капитала по цене вблизи рыночной. Инвесторы положительно оценили новость, если в компанию придет новый стратегический инвестор, он может сделать оферту. Крупный инвестбанк повысил рекомендацию до «покупать» и цель до $27 за GDR.

Торговая идея: Башнефть (BANE: +0,39%, BANEP: +0,63%). Покупка, ТР 2050 руб. и 1800 руб. Акции отскочили от уровней поддержки, драйвером является рост цен на нефть и увеличение доходов от продажи нефтепродуктов.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2930-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.