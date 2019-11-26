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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 ноября: 2 991,9399 руб/1 г золота и 35,2100/1 г серебра

26 ноября 2019
ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 991,9399 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,2100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 830,6899 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 661,3899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,7600 р. (0,72%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,57%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3300 р. (1,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8500 р. (0,99%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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