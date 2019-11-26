Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 ноября: 2 991,9399 руб/1 г золота и 35,2100/1 г серебра ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 991,9399 руб.

1 грамм серебра - 35,2100 руб.

1 грамм платины - 1 830,6899 руб.

1 грамм палладия - 3 661,3899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,7600 р. (0,72%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,57%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3300 р. (1,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8500 р. (0,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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