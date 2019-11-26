ИАЦ «Альпари»: Золото снижается в цене, но это временно

Цены на золото к концу ноября тянет вниз. С начала месяца котировки драгоценного металла снизились на 3,8%, до $1457,80 за тройскую унцию. Золото не пользуется сейчас бешеным спросом как безопасный актив, потому что мировые инвесторы все еще верят в то, что США и Китай договорятся по торговой сделке.

Очевидно, что соглашение нужно обеим сторонам, но Штаты то тянут одеяло на себя, грозя Пекину повышенными импортными пошлинами, то Поднебесная замыкается в себе и никак не комментирует грозную риторику Вашингтона, предпочитая девальвировать юань. И пока рынки капитала просто наблюдают за этим политическим пинг-понгом, предпочитая не рисковать, но и не паниковать тоже.

Между тем, Польша продолжает репатриацию золота. Страна привезла из хранилищ Банка Англии 100 тонн драгметалла и продолжит делать это далее. Стратегия вполне укладывается в понимание создания «подушки безопасности» стран мира: пока наблюдается замедление темпов роста экономик, расширение торгового протекционизма и других не слишком благоприятных тенденций, Центробанки наращивают вложения в золото в резервах. Одновременно снижается доля доллара, что делает резервы более устойчивыми. По такому пути ранее пошли Венгрия и Сербия, например.

Пока фундаментальный фон не оказывает влияния на поведение «золотых» цен. Больший вес в данный момент имеет спекулятивная составляющая, а точнее ее отсутствие.

Краткосрочно цены на золото могут спуститься в область $1450 и протестировать ноябрьские минимумы около $1446. Однако здесь, в нижней части диапазона, способен проявиться неплохой спрос на изрядно подешевевший драгметалл.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»