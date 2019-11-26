ИАЦ «Альпари»: курс доллара продолжит балансировать около 64,00 руб.

В понедельник, 25 ноября, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 63,94 руб., евро/рубль – на 0,02%, до 70,43 руб., фунт/рубль – на 0,73%, до 82,51 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам, а по итогам торгов рубль закрылся в минусе. Против евро российская валюта практически не изменилась. Это связано с тем, что из-за опубликованной статистики евро подешевел к доллару, а фунт укрепился. Также давление на рубль исходило от нефтяного рынка. Цена на Brent завершала коррекционную фазу, которая началась в пятницу.

В целом внешний фон для рубля позитивный. Фондовые индексы в США Nasdaq и S&P500 достигли рекордно высоких уровней. Поддержку рынкам оказывает ожидание того, что США и Китай могут заключить торговое соглашение по окончании первой фазы переговоров. Ослабление рубля к доллару и евро можно назвать коррекционным.

Во вторник, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $63,60 за баррель. Цена восстановилась с $62,96 и сейчас покупатели настроены протестировать уровень $64,40, который является верхней границей «бычьего» тренда от 3 октября 2019 года. Если покупатели смогут удержать цену до среды около $64, то в среду ждем выхода из канала. При росте цены выше $64,40 новыми целевыми уровнями для покупателей выступят $65,55 и $66,85. «Бычий» оптимизм угаснет, если цена упадет ниже $62,30.

Позитивные комментарии со стороны США и Китая поддержали нефтяной рынок, поэтому сегодня тоже можно ожидать от него поддержки для рубля. Пока Штаты и Китай не поставят точку в торговой войне, пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 63,40-64,40 руб. Если он будет сужаться, участники рынка (крупные игроки) его расширят до нужных значений.

Пик налоговых платежей пройден, поэтому нужно отслеживать динамику цен на нефть. На 14:30 мск курс российской валюты умеренно снижается на 0,1% к доллару и евро. По данным Мосбиржи, курс доллара расчетами «завтра» достиг 64,00 рубля, курс евро — отметки 70,50 рубля. Цена баррель нефти марки Brent подрастает на 0,16% до $63,70. При негативной динамике на нефтяном и фондовом рынках рубль незначительно ослабится к вечеру.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»