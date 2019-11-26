ИАЦ «Альпари»: Узбекистан бросает вызов Казахстану?

В МВФ полагают, что рыночные реформы в Узбекистане приводят к появлению здоровой конкуренции в Центральной Азии и стимулируют развитие соседнего Казахстана. Конкуренция заставит обе страны усерднее работать над улучшением прозрачности, основ своей политики и деловой среды. Открытость Узбекистана иностранным инвестициям после многих лет изоляции представляет потенциальную угрозу для позиции Казахстана как экономического регионального центра. Главный козырь Узбекистана – население, которое составляет 33 млн человек, что в 1,5 раза превышает население Казахстана.

Однако, счет на табло в пользу Астаны. Согласно данным МВФ, экономика Узбекистана в три раза меньше, чем экономика Казахстана. Это, в принципе, не удивительно, ведь Казахстан вместе с Россией перешел к радикальным рыночным реформам еще в далеком 1992 году. Плюс у Казахстана под боком огромный российский рынок сбыта. Ну и, конечно, главная слабость Узбекистана – это зависимость от перечислений трудовых мигрантов. По статистике, из 2,5 млн граждан Узбекистана находятся в трудовой миграции, около 2 млн работают в России и ежегодно переводят на родину около $4 млрд.

Так что, с нашей точки зрения, несмотря на фору в размере населения, шансов у Узбекистана обойти Казахстан в экономике нет.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»