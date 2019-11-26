ИАЦ «Альпари»: Пара евро/доллар приблизилась к балансовой линии

На торгах в Европе основные валюты торгуются в минусе. Лидером по снижению является британский фунт. Он негативно отреагировал на данные опроса общественного мнения о политических предпочтениях от компании Kantar. Рынок начал закладывать в цены, что британский парламент не сможет сформировать устойчивое правительство большинства.

Вчера кросс-пара евро/фунт снизилась на опросах, сегодня она выросла. Соответственно, от роста кросса евро получил поддержку. Поскольку основные валюты торгуются в минусе, то пара евро/доллар вместо роста отправилась в боковой тренд.

В преддверии голосования волатильность пары фунт/доллар по-прежнему остается высокой. Все прекрасно знают, как участники рынка реагируют на геополитику.

В среду выйдут предварительные данные ВВП США за третий квартал. Стоит помнить, что реакция участников рынка на них может быть непредсказуемой, поскольку в четверг Штаты отмечают День Благодарения. От пары евро/доллар ожидается снижение до 1,0990. Падение ниже обозначенного уровня на данный момент не рассматривается.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»