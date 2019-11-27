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Сбербанк погасил очередной выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

27 ноября 2019

Сбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 31 день. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 22 ноября 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,7219% (8,5% годовых). ИОС для юридических лиц выпущены с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб./-0,4 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся в дату размещения облигации.

22 октября 2019 года ИОС приобрели 33 корпоративных клиента на общую сумму 492 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в два раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 4,05% до 4,6%).

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:
«Этот выпуск инвестиционных облигаций стал рекордным для банка за последние месяцы — как по числу принявших в нем участие компаний, так и по общей стоимости приобретенных ими бумаг. Это говорит о том, что наш инструмент размещения временно свободных средств пользуется все большей популярностью, принося нашим корпоративным клиентам дополнительный доход при гарантии возврата вложенных средств».

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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