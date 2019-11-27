ПСБ: Вчерашняя динамика российских акций отчасти является следствием ребалансировки индексов

На глобальных рынках в последние дни преобладает умеренный оптимизм. Американские фондовые индексы в ходе вчерашних торгов вновь обновили исторические максимумы, при этом рост по итогам дня составлял всего около 0,2%. Из ключевых тем на рынках по-прежнему обсуждается вопрос торговых отношений США и Китая. Накануне стороны провели телефонные переговоры на высоком уровне, а вчера Президент США Д.Трамп в общении с журналистами вновь повторил, что стороны «вплотную приблизились к очень важной сделке». Напомним, что на данный момент еще не полностью снята угроза возможности введения новых пошлин со стороны США в отношении китайских товаров с 15 декабря, однако, несмотря на то, что, скорее всего, торговое соглашение первой фазы не будет готово до этого срока, введение новых пошлин при продолжающемся процессе переговоров маловероятно.

Сегодняшний день, по всей видимости, является последним полноценным рабочим днем на этой неделе на глобальных рынках. Завтра в Штатах празднуется День Благодарения, из-за этого биржевые площадки страны будут закрыты, в пятницу – короткий торговый день с, вероятно, пониженными торговыми объемами. При этом сегодняшний день будет интересен публикацией большого объема значимой макростатистики: второй оценки американского ВВП за третий квартал, данным по расходам на личное потребление и индексу деловой активности (PMI) в Чикаго. На утро сегодняшнего дня аппетит к риску на рынках умеренно-позитивен.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги снижением на 0,8%, и динамика в ряде фишек, на наш взгляд, частично вызвана ребалансировкой индексов (в частности индексов семейства MSCI). При этом консолидация нефтяных цен на локальных максимумах и умеренный оптимизм на глобальных рынках, с нашей точки зрения, могут позволить индексу Мосбиржи вернуться ближе к отметке в 2950 пунктов. Из корпоративных событий сегодняшнего дня выделим публикацию финансовых результатов по МСФО за третий квартал от АФК Системы и Банка Санкт-Петербург.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"