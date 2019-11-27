ИК «Фридом Финанс»: В фокусе размещение ОФЗ

Торги завершились снижением. Лидерами роста вновь стали акции Qiwi plc (+2,46%). Лидерами снижения из-за новости по дивидендам стали акции МОЭСК (-3,98). Торговый оборот был вдвое выше среднего из-за ребалансировки индексов MSCI на закрытие рынка, что также обусловило и закрытие большинства основных бумаг на отрицательной территории. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.



Лукойл (-0,70%) отчитался за 3-й квартал по МСФО. Выручка составила 1953 млрд руб., показатель EBITDA 327 млрд руб., прибыль 190 млрд руб. Результаты оказались близкими к итогам за 2-й квартал. На отчетность разнонаправленно повлияли динамика цен на нефть и курс рубля. Ожидаем, что в 4-м квартале выручка составит около 2008 млрд, EBITDA 335 млрд, прибыль 170-180 млрд руб.



Обувь России (+1,35%) расширит ассортимент. Компания займется продажей косметики и других массовых непродовольственных товаров сегмента fashion. Новость не вызвала ажиотажа у инвесторов, хотя обувной бизнес компании идет в целом неплохо. Число магазинов за год выросло на 38%, до 837, рентабельность EBITDA и прибыли положительная (20 и 6%). Однако, рост торговых площадей (во что необходимо инвестировать) в 2 раза превысил рост выручки, что означает снижение эффективности. Кроме того, компания имеет высокие товарные запасы, высокую долговую нагрузку (Чистый долг / EBITDA LTM = 3,0). С учетом сильных результатов интернет-продаж, возможно, fashion товары приведут к улучшению финансовых показателей. Но до первых результатов реакция инвесторов, скорее всего, будет нейтральной.



Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе размещение ОФЗ. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2930-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»