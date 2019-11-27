ИАЦ «Альпари»: Рубль не реагирует на заявления из ФРС

Вторник, 26 ноября, для рубля оказался довольно унылым днём, без существенных движений, впрочем, для доллара и евро тоже. К закрытию торгов обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос лишь на 1 коп. (+0,02%), до 63,95 руб. А курс евро прибавил немного больше, подорожав на 6 коп. (+0,08%), до 70,49 руб.

Речь главы ФРС США Джерома Пауэлла, которую он произнёс в понедельник, ничего принципиально нового мировым рынкам не добавила, но навела на мысль, что монетарная политика Федрезерва по-прежнему будет проводиться в зависимости от обстоятельств. Судя по оптимистичным заявлениям Пауэлла о состоянии экономики США, маловероятно, что на декабрьском заседании процентная ставка вновь будет снижена.

А вот член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард в своём выступлении во вторник в Нью-Йорке заявила более откровенно, что предыдущие снижения процентной ставки должны будут обеспечить влияние на экономику с определённым временным лагом, и при принятии новых решений по процентным ставкам необходимо проанализировать, что изменилось в экономике после предыдущих корректив в монетарной политике. Попросту говоря, речь шла о том, что в ФРС пока скептически относятся к идее нового снижения процентной ставки.

Цена нефти сорта Brent на ICE 26 ноября выросла на 0,6%, до $63 за баррель, видимо, в ожидании подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Сегодня на открытии торгов цена Brent продолжила рост, но очень слабо, прибавив всего 0,09%.

Полагаем, что сегодня с открытия торгов вероятно небольшое укрепление рубля. Понижаем прогноз по курсу доллара до 63-64,5 руб., а по курсу евро прогноз пока остаётся стабильным на уровне 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»