ИАЦ "Альпари": Валютная пара EUR/USD: продавцы настроены на тест 1,10

Во вторник, 26 ноября, торги по евро завершились небольшим ростом. Цена провела целый день в боковом тренде. С одной стороны, евро оказывала поддержку кросс-пара евро/фунт, а с другой стороны, на него давил своим укреплением доллар США.

Кросс вырос на фоне ослабления фунта. Согласно результатам очередного опроса общественного мнения в Великобритании, преимущество Консервативной партии перед выборами уменьшилось.

Представители США и Китая заявили о том, что переговорный процесс приближается к заключению торгового соглашения. Основные фондовые индексы в США продолжили повышение и достигли новых максимумов.

Пара евро/доллар в течение дня торговалась в боковом тренде. Цена не достигла расчетного уровня 1,0990. На момент написания обзора евро стоит 1,1008. По-прежнему ожидается ослабление единой валюты к доллару США.

Эта неделя будет сокращенной из-за Дня благодарения в США в четверг, поэтому при снижении ликвидности возможны резкие колебания и падение ниже 1,0990. Сегодня Штаты опубликуют отчет по ВВП США за третий квартал. Это вторая оценка, поэтому реакция будет слабой на него, но исключение составят серьезные отклонения от предыдущего значения.

В 16:30 мск США представят: отчет об изменении объема ВВП за третий квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 17:45 мск США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь.

В 18:00 мск США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь, а также уровня расходов и доходов населения за октябрь.

В 18:30 мск Минэнерго опубликует данные по запасам нефти.

В 22:00 мск в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»