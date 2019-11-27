Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 3 000,4500 руб/1 г золота и 34,7300/1 г серебра
27 ноября 2019
ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 000,4500 руб.
- 1 грамм серебра - 34,7300 руб.
- 1 грамм платины - 1 850,5100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 717,5000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,5101 р. (0,28%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4800 р. (1,36%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,8201 р. (1,08%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
56,1101 р. (1,53%).
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