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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 3 000,4500 руб/1 г золота и 34,7300/1 г серебра

27 ноября 2019
ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 000,4500 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,7300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 850,5100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 717,5000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5101 р. (0,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (1,36%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,8201 р. (1,08%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,1101 р. (1,53%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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