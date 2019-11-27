ИАЦ «Альпари»: У тенге появился зимний иммунитет к внешнему влиянию

Казахстанский тенге продолжает к среде укрепляться в парах с иностранными валютами. Это происходит на фоне поддержки со стороны нефти: баррель Brent к середине недели поднимался в область $63,42 и вполне может рассчитывать на рост вплоть до $64,00 локально. Выше, впрочем, пока будет пройти сложно: рынок нефти ждет решений ОПЕК+, которые поступят только в начале декабря.

Но и текущие сырьевые котировки для тенге вполне комфортны. Казахстанская валюта сейчас мало поддается влиянию. например, от падения турецкой лиры к доллару или глобального ожидания мировыми инвесторами прогресса в американо-китайских переговорах по торговым условиям. Тенге как будто оброс, наконец, иммунитетом к внешнему влиянию, особенно если оно носит привычный характер. Это хороший сигнал.

На исходе ноября доллар США останется в рамках отметок 385,80-387,00 тенге, евро - 424-427 тенге, рубль - 6,04-6,07 тенге.

Ожидания на декабрь предполагают, что американская валюта проторгуется в пределах значений 384-389 тенге, евровалюта - 420-430 тенге, российский рубль - 6,00-6,12 тенге. Влияние будет оказывать как общемировое отношение к риску - ведь должна же чем-то в итоге закончиться 16-месячная история переговоров между Штатами и Поднебесной, а также нефтяная конъюнктура.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»