ИАЦ «Альпари»: «Газпром» проиграл «Нафтогазу» в суде второй инстанции. Что дальше?

На мой взгляд, проигрыш юридический не означает в данном случае проигрыша фактического. Такое впечатление, что Швеция, выдав «Газпрому» без проблем и проволочек разрешение на строительство «Северного потока-2» через свои территориальные воды, пытается также остаться и одним из «лучших друзей» постмайдановской Украины. Особенно если вспомнить, что это решение и выпад Швеции вместе с Украиной и ещё двумя небольшими государствами против России (по поводу якобы «несвободного» судоходства в Азовском море) почти совпали по времени. Это совпадение представляется не случайным и вызывает раздумья о том, что решения Стокгольмского арбитража слишком политизированы, а независимость судов в Евросоюзе существует только на словах.

Впрочем, у «Газпрома» нет повода для слишком большого беспокойства, так как Украина крайне заинтересована получить либо деньги, либо газ, и для её экономики неполучение этих $2.56 млрд гораздо чувствительнее, чем для России и в том числе для «Газпрома». Даже рынок акций «Газпрома», ранее беспокойно реагировавший на сложные отношения российского газового гиганта и украинского «Нафтогаза», теперь перестал беспокоиться и начал жить своей жизнью. Акции «Газпрома» на данный момент дорожают на 0.48%, почти наравне с рынком.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)