ИК «Фридом Финанс»: S&P500 штурмует новые вершины перед праздником

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 26 ноября на новых максимумах. S&P500 прибавил 0,22%, достигнув рекордной для себя отметки 3140,5 пункта по итогам дня. Позитивным драйвером послужили надежды на заключение торговой сделки США и Китая, а также рост акций Disney и Best Buy. Оптимизма добавил сильный отчет по продажам новых домов. При этом энергетический сектор снизился почти на 1%, несмотря на рост нефтяных котировок.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют умеренно позитивную динамику, реагируя на новости с торгового фронта. Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по поводу заключения первой фазы сделки близки к завершению, и это поддерживает оптимизм инвесторов. В то же время признаки замедления китайской экономики сдерживают активность покупателей. США готовятся к празднованию Дня благодарения 28 ноября, и в преддверии выходных возможна фиксация позиций.

Азиатские индексы движутся разнонаправленно. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng 300 растут, отыгрывая позитив от обновления максимумов рынком США. Шанхайский SCI теряет 0,4%, реагируя на публикацию слабых результатов прибыли китайских промышленных компаний. Европейские площадки открылись в нуле.

Слабый спрос на безопасные активы сохраняется. Отметим, что, хотя торги акциями последние два дня проходят в режиме risk-on, облигации не падают в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,75%. Золото вновь опускается к $1450 за унцию после вчерашней попытки роста из-за незначительно снизившегося показателя уверенности потребителей. Нефть марки Brent растет выше $64 за баррель на ожидании успешного завершения американо-китайских торговых переговоров, способном стимулировать спрос на энергоносители. Таким образом, слабый аппетит к риску сохраняется. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 останется вблизи максимумов, если не активизируются фиксации позиций перед праздниками, которые могут спровоцировать коррекцию.

Поскольку текущая рабочая неделя укорочена в связи с праздником, сегодня будет представлена масса значимых макроэкономических данных. Будут опубликованы вторая оценка ВВП за третий квартал, данные по потреблению и товарам длительного пользования, а также «Бежевая книга» ФРС. Оценка динамики ВВП, как ожидается, сохранится на уровне +1,9%. При этом рост потребления может замедлиться из-за пересмотра данных по розничным продажам. Данные по потреблению за октябрь, как предполагает консенсус, продолжат сигнализировать о положительной динамике доходов и расходов при невысокой инфляции. Таким образом, сохранится вклад потребления в рост ВВП за текущий квартал. Заказы на товары длительного пользования за октябрь, согласно консенсусу, снизятся, что будет говорить о сохраняющейся слабости промышленности. В «Бежевой книге» едва ли будет содержаться значительный пересмотр состояния экономики по сравнению с прошлой оценкой.

До открытия рынка сегодня отчитается производитель сельскохозяйственного оборудования Deere&Company (DE). Консенсус предполагает падение его выручки и EPS. Компания испытывает проблемы из-за продолжающихся торговых войн КНР и США, поэтому инвесторам важна оценка менеджментом перспектив бизнеса.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Обновление максимума произошло на объемах торгов выше среднего, что можно отнести к положительным моментам. В то же время достигнутая вершина не подкрепляется соответствующим ростом RSI. Это указывает на «медвежью» дивергенцию и повышает вероятность коррекции. Индикатор MACD остается под давлением, свидетельствуя о слабости момента. Уровнями поддержки для S&P500 выступают отметки 3070 и 3025 пунктов. При успешном закреплении выше этих уровней рост индекса широкого рынка способен стать более устойчивым.