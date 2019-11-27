ИАЦ «Альпари»: Ослабление турецкой лиры оказывает давление на рубль

Во вторник, 26 ноября, рубль немного подешевел к доллару и евро, подорожал к британскому фунту. Пара доллар/рубль 0,02%, до 63,95 руб., евро/рубль – на 0,11%, до 70,50 руб. Пара фунт/рубль снизилась – на 0,37%, до 82,21 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. К закрытию дня рубль сократил потери против иностранных валют и вышел в плюс по отношению к фунту на фоне роста нефтяных котировок. Представители США и Китая заявили о том, что переговорный процесс приближается к заключению торгового соглашения. Основные фондовые индексы в США продолжили повышение и достигли рекордно высоких уровней, что позитивно отразилось на российской валюте.

В среду, 27 ноября, в Азии нефть торгуется на уровне $64,12. Перед выходом отчета Минэнерго США цена на Brent может снизиться до $63,70. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник о росте запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей за прошлую неделю. Данные API также показали рост запасов бензина на 4,3 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 0,7 млн баррелей.

Участники рынка проигнорировали рост запасов нефти, так как их внимание направлено на торговую сделку между США и Китаем, а также встречу ОПЕК+ (5-6 декабря). По итогам дня ожидаю рост до $65,50 за баррель, от пары доллар/рубль консолидацию около 63,80-63,90 руб.

Сегодня в 12:00 торги на валютной секции Мосбиржи идут практически без изменений. На фоне едва дорожающей нефти доллар торгуется на отметке 63,95 руб., а евро – на уровне 70,36 руб.

У российской валюты появилось уязвимое место — рубль находится под давлением из-за ослабления турецкой лиры. Она подвергается риску дальнейшего ослабления после того, как Bloomberg сообщил в понедельник, что страна будет испытывать компонент своей недавно приобретенной российской системы ПВО.

Можно с уверенностью сказать, что новость вызовет раздражение у американских законодателей, которые выступают за введение экономических санкций против Турции. А ослабление лиры — это ослабление всех валют развивающихся стран. С одной стороны, рубль поддерживается нефтяным рынком, а с другой стороны, на него оказывает давление геополитика.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»