ПСБ: Вторая половина недели, вероятно, будет отмечена пониженной торговой активностью

После вчерашнего заметного снижения на российском фондовом рынке (которое мы связываем прежде всего с ребалансировкой индексов семейства MSCI) сегодняшний день проходит в смешанном ключе – индекс МосБиржи к 17:30 мск. теряет около 0,1%. Общий внешний фон близок к нейтральному – фьючерсы на американские индексы находятся в символическом плюсе, цены на нефть марки Brent отступают от локальных максимумов вблизи отметки в 64,50 долл/барр.

В нефтегазовом секторе к 17:30 мск. позитивную динамику демонстрируют акции Лукойла (+0.4%), акции Газпрома держатся вблизи нулевой отметки. При этом бумаги Роснефти (-1%) и Новатэка (-1,4%) находятся на отрицательной территории. Среди банков в отрицательную сторону сегодня выделяются бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снижаются на 0,3%, привилегированные – на 0,8%) при нейтральной динамике ВТБ.

Среди событий сегодняшнего дня выделяется публикация финансовой отчетности по МСФО за третий квартал от АФК Системы и Банка Санкт-Петербург. В отчетности АФК Системы ключевым фактором отмечаем заметное сокращение долга на корпоративном центре – показатель по итогам 3 кв. снизился с 222,1 до 203,8 млрд руб. В ближайшие кварталы тенденция по сокращению долга, вероятно, продолжится, и отдельное ускорение будет заметно в 1 кв. следующего года в связи с выплатой специальных дивидендов от МТС. Несмотря на это, бумаги АФК Системы сегодня на 17:30 мск. снижаются на 2,5%, что, возможно, обусловлено не самыми позитивными финансовыми результатами ряда отдельных входящих в холдинг компаний (в частности, Сегежи и Степи).

Акции банка Санкт-Петербург не сильно отреагировали на публикацию отчетности. В целом отчетность мы оцениваем нейтрально – чистая прибыль по итогам квартала вновь несколько снизилась, но при этом положительную динамику продемонстрировал сегмент чистых процентных доходов.

В связи с завтрашним празднованием в США Дня Благодарения, сегодняшний торговый день, по большому счету, является последним полноценным рабочим днем на этой неделе, и торговая активность в четверг-пятницу, вероятно, будет пониженной. До конца недели в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"