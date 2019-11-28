ИАЦ «Альпари»: Тихий день на российском рынке

Российский фондовый рынок на торгах в среду так и не сдвинулся из традиционных диапазонов текущей недели. К вечеру индекс Мосбиржи балансирует отметки 2930 пунктов. Динамики нет, нынешний фон нейтральный, инвесторам скучно, но они в режиме ожидания итогов переговоров США и Китая. В текущие котировки индексов Мосбиржи и РТС уже заложены ожидания участников рынка. Завтра индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в диапазоне 2910 -2045 пунктов, а индекс РТС проторгуется на отметках 1435 – 1445.

Рубль стабилен, внешнего негатива нет. В четверг доллар США вряд ли выйдет за пределы 63,90 – 64,15 руб., а евро останется в диапазоне 70,40-7070 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»