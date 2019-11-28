Альфа-Банк: Позитивный Яндекс

Акции Яндекса отыграли позитив на новостях о достигнутом компромиссе между компанией и государством, отмечает Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-Банка:

- Акции Yandex на торгах на Nasdaq в минувший понедельник выросли на 12% и преодолели отметку 40 долл. за акцию, что всего на 1% ниже максимума с начала текущего года, достигнутого в июле (40,48 долл.). Движение котировок на российском рынке продемонстрировало схожую динамику. Позитивная реакция рынка была вызвана сообщением компании о предлагаемых изменениях в структуре корпоративного управления, которые вводят механизм согласования с государством решений, касающихся вопросов национальной безопасности и защиты персональных данных россиян, а также перехода прав собственности на пакет акций компании от 10% и более.



Новый механизм условно назван «золотой акцией 2.0». При этом существующая золотая акция в Яндексе, которой с 2009 г. владеет Сбербанк, будет передана самой компании. Соответствующее решение правление банка утвердило 19 ноября. Кроме того, Яндекс предложил механизм, предотвращающий автоматическую конвертацию акций класса B, принадлежащих основателю и крупнейшему акционеру компании Аркадию Воложу, в акции класса А, которая подразумевает потерю преимущественного права голоса. Предполагается, что данные изменения обеспечат Яндексу приемлемый для компании режим принятия решений по вопросам, чувствительным с точки зрения интересов государства, и при этом освободят компанию от необходимости проводить изменения на уровне структуры капитала (состава акционеров и/или изменения прав по существующим акциям).



Риск необходимости таких изменений возник в связи с разработкой законопроекта об ограничении иностранного владения в значимых российских Интернет-ресурсах и был крайне негативно воспринят инвесторами. 11 октября котировки Яндекса обвалились за один торговый день на 16-18% до уровней начала 2019 г. на сообщениях об обсуждении данного законопроекта в Госдуме.

Динамика котировок Яндекса за последние два дня свидетельствует о том, что рынок полностью отыграл позитив на новостях о достигнутом компромиссе между компанией и государством.

Мы не ожидаем движения акций существенно выше 40 долл. до появления новых сильных катализаторов роста, какими потенциально могут стать новости о прогрессе в подготовке IPO Яндекс.Такси или о завершении сделки по приобретению активов Везет. При этом не исключена и вероятность нового падения котировок. На наш взгляд, основной риск по-прежнему связан с ходом разработки законопроекта об ограничении иностранных инвестиций в Интернете. По сообщениям, 18 ноября законопроект был отозван для доработки, соответственно, возвращение этой законодательной инициативы в повестку дня Госдумы может снова встретить негативную реакцию рынка.