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ИК «Фридом Финанс»: По акциям Трансконтейнера может наблюдаться повышенная волатильность

28 ноября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста без новостей стали акции Русагро (+2,56%). Лидерами снижения после публикации квартальной отчетности стали акции АФК Системы (-4,57%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.

Трансконтейнер (-2,11%) поменял крупного акционера. Инвесторы негативно отреагировали на новость о победе группы «Дело» на аукционе, хотя цена за пакет в 1,6 раза превысила начальную. Не исключено, что в четверг по этим бумагам будет наблюдаться повышенная волатильность. Однако существует риск резкого сокращения акций в свободном обращении, если большинство акционеров согласится на оферту, которую может выставить покупатель. При этом, компания, скорее всего, останется публичной, поскольку часть средств на ее приобретение, по сообщениям СМИ, профинансирована из заемных источников.

Транснефть (+1,66%) не торопится в BuyBack. Ранее сообщалось, что компания может потратить до 20 млрд руб. за 3 года на покупку собственных акций, в том числе, для целей вознаграждения. Новость о выкупе способствовала росту капитализации. Но стоит учесть, что выкуп такого объема сократил бы количество бумаг в свободном обращении приблизительно на 8%. Решение подлежит дальнейшей проработке.      

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. В США выходной день, что обусловит низкую торговую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2930-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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