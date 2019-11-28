ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня начнет торги небольшим снижением

Настроения на мировых рынках в середине недели оставались умеренно-позитивными. Ключевые американские индексы перед уходом на выходной в честь Дня благодарения вновь обновили исторические максимумы. Этому способствовала сильная макроэкономическая статистика. Вторая оценка ВВП США за третий квартал оказалась лучше ожиданий, показав в годовом выражении рост на 2,1% при консенсусе 1,9%, напомним, что во втором квартале рост составил 2,0%. Таким образом, опасения замедления американской экономики в этом году пока не оправдались, ФРС также ждет неплохого четвертого квартала. По-прежнему хорошо себя чувствует потребитель и рынок труда.

Сегодня рост глобальных рынков способны сдержать действия президента Д. Трампа, который вчера подписал билль в поддержку протестующих в Гонконге. Китайские власти уже выразили свое негодование и пригрозили решительными ответными действиями. На фоне сообщений о позитивных сдвигах в подготовке первой фазы торгового соглашения это может осложнить переговорный процесс и подорвать веру инвесторов в скорое подписание, поэтому сегодня возможно повышение волатильности. Азиатские индексы отреагировали небольшим снижением. Биржи в США сегодня закрыты, в связи с этим, торговая активность будет не высокой.

Российский фондовый рынок не реагирует на внешний оптимизм, хотя вчера индекс МосБиржи предпринимал попытки к росту, но завершил торги вблизи открытия. Повлиять на динамику индекса могут корпоративные события. Последним из крупных игроков до конца недели опубликует отчетность Газпром, но для инвесторов интересна следующая неделя, когда Правление газового концерна будет обсуждать изменение дивидендной политики. Учитывая некоторое ухудшение настроений на внешних рынках, индекс МосБиржи сегодня начнет торги небольшим снижением, а в течение дня будет проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов. Из корпоративных событий отметим отчетность Аэрофлота.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк