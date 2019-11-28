ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, вероятен отскок до 1,1030

В среду, 27 ноября, торги по евро завершились снижением. Резкое падение до 1,0992 последовало на американской сессии после выхода сильных отчетов по экономике США: ВВП и заказам на товары длительного пользования. Данные оказались лучше прогнозных значений. Ожидания по ослаблению евро оправдались. Цена не дошла два пункта до расчетной цели 1,0990.

«Британец», наоборот, закрылся ростом по отношению к доллару США и единой валюте. Он обновил суточный максимум на слухах относительно результатов соцопроса YouGov, которые должны указать на значительное превосходство консервативной партии в преддверии всеобщих выборов. Слухи подтвердились.

В Азии «британец» торгуется в плюсе. Евро тоже в положительной зоне, но находится под давлением со стороны кросса евро/фунт. Слухи по опросу оправдались. Прогнозная модель YouGov предсказала значительное большинство для Бориса Джонсона.

Сегодня непростой день, поскольку в четверг биржи США закрыты из-за празднования Дня благодарения, а в пятницу на американских биржах раннее закрытие. Кроме того, в среду вышла позитивная статистика в США. Штаты подписали законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге». Индекс Hang Seng (Гонконг) просел несильно, до 26763 пунктов (-190 пунктов или -0,7%), но золото и доллар возобновить ралли. Китай предупреждал США, чтобы они не вмешивались в дела чужой страны, так что ещё неясно, как подписание законопроекта отразится на сделке.

Пара находится у балансовой линии. Ожидается падение до уровня 1,0997 и от него восстановление до 1,1030. Если все валюты развернутся вниз, то стоит ожидать теста 1,0985. Если евро/фунт начнет корректироваться, то евро укрепится и к доллару.

12:00 мск еврозона выпустит данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора за октябрь. Они не оказывают влияния на евро.

13:00 мск еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за ноябрь.

16:00 мск в Германии выйдет индекс потребительских цен за ноябрь.

16:30 мск Канада объявит об изменении сальдо платежного баланса за третий квартал.

19:35 мск с речью выступит члена ЕЦБ Бенуа Кере.

22:35 мск с речью выступит президент Бундесбанка Йенс Вайдман.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»