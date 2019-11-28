ИАЦ «Альпари»: Позиции рубля остаются прочными

В среду, 27 ноября, торги по рублю закрылись смешанно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 63,98 руб., фунт/рубль – на 0,47%, до 82,60 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 70,34 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне роста нефтяных котировок. На американской сессии поддержка рублю от нефтяного рынка исчезла после выхода сильных отчетов по экономике США: ВВП и заказам на товары длительного пользования. Также негативное влияние на нацвалюту оказала негативная динамика по турецкой лире, которая ослабилась к доллару до 5,79.

Укрепление доллара США и британского фунта негативно сказались на российском рубле. Фунт стерлингов обновил суточный максимум на слухах относительно результатов соцопроса YouGov, которые должны указать на значительное превосходство консервативной партии в преддверии всеобщих выборов. Слухи подтвердились. Прогнозная модель YouGov предсказала значительное большинство для Бориса Джонсона.

Так как фунт подорожал по всему рынку, евро оказался под давлением. На этом фоне рубль закрылся в плюсе по отношению к единой валюте.

В четверг, 28 ноября, в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Из-за укрепления доллара и слабых данных Минэнерго США покупателям в нефти не удалось пройти сопротивление $64,50. Они отступили и попытаются его преодолеть сегодня или завтра на тонком рынке. В четверг биржи США закрыты из-за празднования Дня благодарения, в пятницу на американских биржах раннее закрытие.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей (прогноз был 600 тыс. баррелей), бензина — на 5,132 млн баррелей (прогноз был 1,6 млн баррелей) и дистиллятов — на 725 тыс. баррелей (прогноз был 1,7 млн баррелей).

Baker Hughes по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes вышли вчера, так как в четверг биржи США закрыты из-за празднования Дня благодарения, в пятницу на американских биржах раннее закрытие. Общее число буровых установок снизилось на 1 единицу, до 802 штук. Число буровых на нефть сократилось на 3 единиц, до 668 штук.

Сегодня к 11:00 мск на торгах Московской биржи рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 0,32% до 64,17 рубля, а курс евро — на 0,43% до 70,64 рубля. Стоимость нефти снижается на 0,45% — до $63,75 за баррель Brent. Сегодня консолидация пары доллар/рубль продолжится в диапазоне 63,90 - 64,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»