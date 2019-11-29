ИАЦ "Альпари": «Транснефть» увеличит поставки нефти в страны АТР

«Транснефть» объявила 27 ноября о запуске трубопроводов ВСТО и ВСТО-2 на полную мощность. Объёмы в 50 млн т нефти в год, которые могут прокачиваться по этим трубопроводам, предназначены для экспорта на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, причём именно для этой цели и создавались эти масштабные проекты. То есть проект изначально подразумевал, что импортёром российской нефти на юго-восточном направлении будет не только Китай, но и другие страны АТР, хотя, безусловно, Китай будет и уже является крупнейшим импортёром. По нашим оценкам, 70% российской нефти, импортированной в 2018 году в страны АТР, закупал Китай, остальное приходилось на Южную Корею и Японию (примерно по 15% на каждую из стран).

Я полагаю, что в ближайшие 3-4 года такая структура российского экспорта нефти в АТР сохранится, однако, очень вероятно, что Япония будет постепенно наращивать свою долю, так как в Китае темпы роста экономики замедляются, а экономика Японии с 2019 года выходит из длительной стагнации. Но и Китай вряд ли будет сильно сокращать импорт нефти из России, так как у России покупать нефть дешевле, чем на Ближнем Востоке, а объёмы она может поставить большие, так как есть соответствующая инфраструктура в виде двух веток трубопровода ВСТО. Нефть будет поступать с месторождений Восточной Сибири, основным экспортёром нефти в Китай в течение ближайших 5 лет как минимум, по моим прогнозам, останется «Роснефть».

Чёрного золота России хватит на всех – и на Восток, и на Запад. Особенно, если учесть, что на Западе большое значение придают экологическим вопросам, и, в частности, повышаются требования к качеству нефти и производимых нефтепродуктов, а Urals на Западе, хоть и пользуется спросом, но в отличие от азиатских стран, на Западе эту марку российской нефти не признают эталонной, да и увлечение электромобилями и электробусами никто не отменял. Так что о дефиците нефти говорить не приходится. Привилегированные акции «Транснефти» на Московской бирже 27 ноября выросли на 1,66% на фоне падающего рынка.

Наталья Мильчакова, замруководителя ИАЦ «Альпари»