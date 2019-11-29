ИАЦ: "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2900-2920 пунктов

Сегодня, 28 ноября, российский фондовый рынок с утра минусует. Индекс МосБиржи в данный момент падает на 0,42%, а индекс РТС показывает чуть более сильное падение, на 0,55%. Мы ожидаем, что до конца торгового дня индекс МосБиржи проведёт торги в диапазоне 2900-2920 пунктов, а индекс РТС — в диапазоне 1420-1440 пунктов.

На фоне падающего рынка сегодня относительными лидерами роста стали привилегированные акции «Ленэнерго», дорожающие на 0,77% на фоне сообщений о росте чистой прибыли компании за девять месяцев 2019 года на 22%. Повышаются в цене также акции золотодобытчика «Полюс» (+0,64%), производителя минеральных удобрений «Акрон» (+0,45%) и угольной компании «Распадская» (+0,39%).

Динамику хуже рынка показывают обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,34%) и акции энергокомпании «ОГК-2» (-2,06%). В целом можно отметить, что сегодня на российском рынке электроэнергетика не в фаворе, акции ряда крупных энергокомпаний теряют в данный момент более процента.

Российский рубль с утра открылся снижением по отношению к доллару и евро, в данный момент рубль теряет по отношению к доллару 0,16% стоимости, а доллар поднимается выше 64 руб.; по отношению к евро «россиянин» дешевеет на 0,27%, но всё ещё остаётся ниже 71 руб.

На курсы валют развивающихся стран оказывает негативное давление закон о поддержке демократии и прав человека в Гонконге, который ранее был принят Конгрессом США и вчера подписан президентом Трампом. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng по итогам вчерашних торгов закрылся в минусе, потеряв 0,22%, в минус вышли также все китайские фондовые индексы, а юань опустился на 0,06% по отношению к доллару США, и снижение могло бы быть более глубоким, если бы обменный курс доллара к юаню не сдерживался Народным Банком Китая. А сегодня утром по московскому времени в Гонконге произошёл обвал курсов акций некоторых китайских финансовых компаний, сработали маржин-коллы, и торговля акциями ряда китайских корпораций была приостановлена. В целом индекс Гонконгской биржи понизился на 0,7%.

Накануне американские фондовые индексы закрылись в плюсе, так как биржевая общественность США, по всей видимости, приветствует любые безумные инициативы своего президента по «защите» прав человека вне США. В МИД Китая обвинили США в грубом вмешательстве во внутренние дела КНР, а также назвали США «единственным настоящим кукловодом, стоящим за беспорядками в Гонконге». Более того, даже недавно избранные демократическим путём власти Гонконга нашли в себе силы заявить, хоть и довольно невнятно, что подписание Трампом данного закона идёт не на пользу Гонконгу, так как будет сдерживать экономическое развитие Китая.

На мировых рынках после череды этих громких заявлений снова возникли опасения, что у Китая и США вновь сорвётся подписание торговой сделки, что чревато новым кризисом для мировой экономики. Эксперты во всём мире задаются вопросом, повлияет ли обвал китайских акций на Гонконгской бирже на фондовый рынок Китая в целом и последует ли за ним обвал мировой экономики? Мы полагаем, что пока для мировой экономики серьёзных угроз рецессии нет, однако, если торговая сделка действительно сорвётся, и две великие державы так и не смогут найти общий язык, то вопрос о рецессии в мировой экономике снова войдёт в повестку дня.

Вчера в США вышла первая оценка темпов роста американского ВВП в третьем квартале 2019 года. В годовом исчислении темпы роста ВВП США в третьем квартале текущего года составили 2,1%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших роста только на 1,9%. Можно отметить, что темпы роста ВВП США в третьем квартале 2019 года всё равно пока медленнее, чем в 2018 году, когда американская экономика за третий квартал выросла почти на 3%.

В вышедшем вчера поздно вечером очередном выпуске «Бежевой книги» ФРС говорилось о том, что экономический рост в США сдерживает слабо растущая обрабатывающая промышленность. Вопрос о том, произойдёт ли на декабрьском заседании комитета по открытым рынкам ФРС новое снижение процентной ставки, пока остаётся открытым. Хотя в ФРС ранее намекали на то, что новое снижение будет необходимо только если этого потребуют внешние или внутренние факторы.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»