ИАЦ "Альпари": Пара евро/доллар консолидируется выше 1,10

На торгах в Европе основные валюты торгуются в узком диапазоне и показывают разнонаправленную динамику. Франк, канадский и австралийский доллары торгуются в минусе, остальные в плюсе. Колебания проходят в диапазоне плюс-минус 0,10%.

Сегодня в Штатах выходной день. Участники рынка реагируют на новости из Британии, США и Китая. «Британец» получает поддержку от опроса YouGov, согласно которому, Консервативная партия сможет получить большинство на выборах в Великобритании 12 декабря.

Президент США Дональд Трамп подписал два законопроекта в поддержку протестующих за демократию в Гонконге, игнорируя призывы Китая заблокировать законодательство.

На момент написания обзора евро стоит 1,1006. Цена придерживается утреннего прогноза. Из-за противоречивых новостей и выходного дня в США курс евро может восстановиться с 1,0995 до 1,1030. Если покупатели не удержат уровень 1,0995, то продавцам откроется уровень 1,0915. Чтобы покупатели почувствовали силу, им нужно закрепиться выше 1,1120, а лучше выше 1,1200.

Европейская статистика:

Индикатор делового климата в еврозоне за ноябрь составил -0,23 (прогноз -0,14, предыдущее значение -0,20).

Индекс деловых настроений в еврозоне за ноябрь составил 101,3 (прогноз был 101,0, предыдущее значение 100,8).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»