ПСБ: Тестирование поддержки на «тонком» рынке

В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал некоторое снижение на фоне слабой активности игроков. При этом внешний фон для наших акций был умеренно негативным. Негативную динамику демонстрировал рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 63,7 доллара за баррель. Также давление на наши бумаги оказывала ситуация на европейских площадках, где к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%. Низкая активность инвесторов была обусловлена отсутствием торгов в США, где сегодня выходной по случаю Дня благодарения. На таком фоне к 18.15 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, отступив в район 2925 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза и МРСК ЦП, потери которых превысили 1,5%. Лучше рынка торговались ММК и Лукой, прибавившие порядка 0,8%, компанию которым составили бумаги Полюса (+0,7%). В ходе сегодняшней сессии «медведи» попытались воспользоваться низкой активностью игроков и увести индекс МосБиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов. Однако к вечеру рынку удалось отыграть часть потерь и восстановить позиции над этой отметкой. При этом, завтра в первой половине дня рынок может продолжить боковое движение над этим уровнем на фоне низкой активности игроков. Отметим, что движение над 2920 пунктами дает «быкам» надежду на возобновление роста и сохраняет вероятность подъема к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты смогли вырасти относительно рубля. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,2%, торгуясь в районе 64,1 и 70,5 рубля соответственно. Отметим, что рубль снижался в рамках сегодняшней сессии под давление со стороны рынка энергоносителей и на фоне разнонаправленного движения валют развивающихся рынков. Также давление на национальную валюту могло оказать прохождение пика налоговых выплат и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. При этом «быки» в долларе в очередной раз предпринимают попытку закрепления выше важного сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля, что откроет им дорогу к 65 рублям, отметке выступающей следующим сопротивлением для американской валюты.



Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ