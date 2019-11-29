ИАЦ "Альпари": Никто не хотел расти

В четверг, 28 ноября, доллар и евро вышли из спячки, и рублю пришлось отступить. К закрытию торгов четверга обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос уже на 12 коп. (+0,18%), до 64,08 руб., вернувшись на уровни середины ноября. А единой европейской валюте удалось подорожать даже на 20 коп. (+0,28%), до 70,54 руб.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке демократии и прав человека в Гонконге, что вызвало резкую критику со стороны МИД Китая и робкие заявления со стороны властей Гонконга о том, что такой закон будет сдерживать экономическое развитие Китая и неблагоприятно скажется на самом Гонконге. Мировые рынки после подписания такого закона пришли в уныние, опасаясь, что новое обострение отношений двух держав ставит под сомнение будущую торговую сделку.

Цена на нефть североморской смеси Brent в четверг снова чуть-чуть понизилась, всего на 0,05%, до $62,96 за баррель. Опасения относительно отказа США и Китая от взаимных договорённостей сыграли свою роль и на нефтяном рынке. Однако ожидания, что «ОПЕК+» на декабрьской встрече продлит своё соглашение, удержали цену нефти от более сильного падения. Тем не менее, сегодня с утра Brent дешевеет более существенно, теряя в стоимости 0,2%.

Мы считаем, что сегодня на открытии биржевых торгов вероятность небольшого снижения курса рубля выше, чем вероятность небольшого роста. Мы повысили прогноз по курсу доллара до 64-65 руб., но сохранили без изменений прогноз по курсу евро в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»