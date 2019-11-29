ИК «Фридом Финанс»: Бизнес Газпрома остается рентабельным

Торговая динамика была боковой. Активность была низкой из-за отсутствия заметных событий и выходного дня в США. Лидерами роста в первом эшелоне стали акции Лукойла (+0,93%). Лидерами снижения в рамках технической коррекции стали акции Yandex N.V. (-4,57). В прочем. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,20.



Газпром (-2,11%) отчитается за 3 квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает снижение выручки до 1,65 трлн руб. на фоне слабой динамики цены на газ и ослабления рубля в 3 квартале. Показатель EBITDA мог составить 382 млрд руб., а прибыль – 200 млрд руб. На наш взгляд, большинство домов дает консервативные прогнозы по динамику финансовых показателей на последующие годы. Несмотря на волатильность цен, бизнес Газпрома остается рентабельным, а долговая нагрузка ниже 1х EBITDA. Драйвером на ближайшие годы станет рост объемов. Полагаю, что даже если в 3 квартале показатели будут хуже, чем в предыдущем, это не станет поводом для коррекции.



Аэрофлот (+1,66%) отчитается за 3 квартал по МСФО. Ожидается, что выручка компании превысит 200 млрд. руб., EBITDA может достичь 50 млрд руб. Финансовые показатели носили неустойчивый характер в первой половине года на фоне волатильности курса рубля, но мы не исключаем, что перевозчик вышел на прибыль в 3 квартале. Акции в этом году торгуются в широком боковом коридоре, и, вероятнее всего, сохранят боковую динамику еще 2-3 месяца.



Ожидаем боковую динамику. Маловероятна фиксация большого числа длинных позиций перед выходными. В США сокращенный торговый день, поэтому активность будет низкой. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2930-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».