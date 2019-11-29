ИАЦ "Альпари": Российский фондовый рынок откроется коррекцией

Нефть накануне провела день в «боковике», однако это не помешало ей завершить четверг ростом. Торги стартовали с отметки $62,7 за баррель марки Brent. В течение дня цена опускалась до $62,4, затем росла до $63,1 и завершила день вблизи $63,0. Рост цены сдерживался данными о рекордном росте запасов нефти в США, которые вышли еще в среду. В ночь на пятницу цена попыталась вернуться к $63,1, однако затем снизилась до $62,9. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,2-63,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $59,6-63,5.

Основные западные фондовые индексы закрылись в четверг снижением из-за опасений по поводу перспектив торговых переговоров США и Китая. На этом фоне умеренно снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,05%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился чуть сильнее, на 0,13%. Среди лидеров снижения – «Сургутнефтегаз» (-1,94%) и «Yandex» (-1,63%). Американский индекс Dow 30 при этом в четверг не рассчитывался из-за Дня благодарения. Утром пятницы индексы стран АТР дружно снижались на 0,2-2,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 143 п., на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение мировых рынков задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться коррекцией. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2900-2955 пунктов, по индексу РТС — 1425-1455 пунктов. Сегодня «Газпром», «Татнефть» и «Аэрофлот» опубликуют финансовую отчетность за девять месяцев.

Вслед за рынком акций накануне умеренно снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,0700 руб. (+11 коп.), а европейская валюта выросла до 70,5225 руб. (+18 коп.). Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок может привести к незначительной коррекции рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,4-64,7 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»