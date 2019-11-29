ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, легче продавить вниз до 1,0985

В четверг, 28 ноября, торги по евро завершились ростом на девять пунктов. Из-за праздника в США и низкой активности трейдеров, покупателям не удалось прорваться к 1,1030. Хотя все технические условия для восстановления были созданы. На американской сессии пара торговалась на уровне 1,1010.

На рынок продолжают оказывать влияние новости из Великобритании, Гонконга и Китая. «Британец» временно черпает силы от компании YouGov, которая публикует результаты опросов общественного мнения по предстоящим парламентским выборам, который пройдут 12 декабря. Консервативная партия может получить большинство в парламенте. На этом фоне «британец» пытался укрепиться.

Также в центре внимания участников рынка остается торговая война между США и Китаем. Инвесторы опасаются, что сделка может сорваться из-за того, что президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный на поддержку протестующих в Гонконге. Китай осудил действия США, но ведет себя сдержанно перед заключением торгового соглашения.

В США сегодня сокращенный день. Скорее всего, активность трейдеров сохранится на низком уровне. Прогноза нет, так как покупатели все еще могут поднять цену на 1,1030. При этом стоит учитывать, что цена находится около трендовой и балансовой линий. Любая новость может активировать спекулянтов, которые могут как укрепить евро, так и ослабить. Тренд «медвежий», поэтому легче продавить цену вниз до 1,0985.

10:45 мск Франция опубликует данные об изменении объема потребительских расходов за октябрь, объему ВВП за третий квартал, а также индекс потребительских цен за ноябрь.

11:00 мск Швейцария представит индекс опережающих индикаторов от KOF за ноябрь.

11:55 мск в Германии выйдет отчет по рынку труда за ноябрь.

12:30 мск Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь.

15:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь и заявит об изменении уровня безработицы за октябрь.

16:30 мск Канада сообщит об изменении объема ВВП за сентябрь и третий квартал и представит индекс цен производителей за октябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»