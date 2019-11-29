Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 ноября: 3 003,8301 руб/1 г золота и 35,1500/1 г серебра
29 ноября 2019
ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 003,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 35,1500 руб.
- 1 грамм платины - 1 838,3000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 777,5901 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,3800 р. (0,05%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3200 р. (0,92%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,8300 р. (0,80%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
67,2101 р. (1,81%).
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