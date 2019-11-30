Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 ноября: 3 000,4800 руб/1 г золота и 34,9100/1 г серебра ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 000,4800 руб.

1 грамм серебра - 34,9100 руб.

1 грамм платины - 1 843,9399 руб.

1 грамм палладия - 3 790,8999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3501 р. (0,11%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6400 р. (0,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3099 р. (0,35%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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