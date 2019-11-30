Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 ноября: 3 000,4800 руб/1 г золота и 34,9100/1 г серебра
30 ноября 2019
ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 000,4800 руб.
- 1 грамм серебра - 34,9100 руб.
- 1 грамм платины - 1 843,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 3 790,8999 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3501 р. (0,11%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2400 р. (0,68%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,6400 р. (0,31%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,3099 р. (0,35%).
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