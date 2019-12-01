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Курсы валют ЦБ РФ на 1 декабря: 64,0817 руб/доллар США и 70,5475 руб/евро

1 декабря 2019
ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,0817 руб.
  • 1 евро - 70,5475 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,1948 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0188 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0272 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0484 р. (0,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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