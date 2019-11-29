ПСБ: Проигнорировали внешний негатив

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В пятницу российский фондовый рынок смог показать умеренный рост на негативном внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях могла способствовать динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 63 долларов. При этом динамика западных площадок была нейтральной для наших акций. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли чуть более 0,1%, а в США после первых 45 минут торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи прибавил чуть более 0,2%, поднявшись до 2934 пунктов. Лидерами торгов выступили ИнтерРАО, Алроса, Газпром и Сургутнефтегаз, рост которых превысил 1%. Хуже рынка торговались Аэрофлот и Система, снизившиеся на 1,5% и 1,2% соответственно. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии «медведи» предприняли еще одну неудачную попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов. Однако к вечеру, в частности за счет роста акций Газпрома, индексу МосБиржи удалось полностью отыграть потери первой половины торгов и выйти на положительную территорию. Фактически, всю вторую половину ноября рынок провел в консолидации над этой поддержкой, которая неоднократно останавливала попытки продолжения коррекции. В результате, у «быков» сохраняются шансы на возобновление роста и возвращение к историческим максимумам. В случае же пробоя поддержки, индекс МосБиржи может откатиться в район 2840 – 2850 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь чуть выше 64,2 рубля, евро прибавил 0,2%, до 70,7 рубля. В результате сегодняшней сессии доллар может закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля и пробитого днем ранее. В результате данная отметка перейдет в разряд поддержек, а американской валюте будет открыта дорога в район 65 рублей. Отметим, что с фундаментальной точки зрения, учитывая ситуацию на рынке энергоносителей и макропоказатели, рубль выглядит немного переоцененным, а более обоснованным выступает диапазон 65 – 66 рублей за единицу американской валюты.